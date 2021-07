L’adesione della Regione Puglia al progetto “Bandiera Lilla”, per la realizzazione di aree turistiche adeguatamente attrezzate per i disabili è prevista in una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale della Puglia.

Proposta dai consiglieri Alessandro Leoci e Ruggiero Mennea, impegna la Giunta regionale ad assumere le iniziative necessarie per sensibilizzare e promuovere percorsi per un turismo accessibile a tutti, ispirandosi ai principi e all’esperienza del progetto pilota “Bandiera Lilla” in Liguria. Potrebbe rappresentare uno strumento capace di coniugare il sostegno e la promozione sociale con il marketing turistico, operando tanto in una prospettiva di funzione sociale che di rilancio economico.

Le Amministrazioni comunali pugliesi dovrebbero attivare tali percorsi, agevolando anche la concessione dei permessi necessari alla realizzazione dei semplici interventi strutturali necessari al raggiungimento della finalità.

La mozione