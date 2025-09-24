Si è riunita l’assemblea dei soci del Consorzio Asi di Brindisi. Erano presenti il Presidente della Provincia Toni Matarrelli, il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, il Sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo, il Sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, il Sindaco di Ostuni Angelo Pomes e, in rappresentanza della Camera di Commercio Brindisi/Taranto, il Vice Presidente vicario Franco Gentile.

I rappresentanti degli enti-soci hanno votato all’unanimità il nuovo consiglio di amministrazione composto da Franco Gentile, Martina Landolfa, Stefano Andriola, Pietro Siliberto ed Elisabetta Scatigna.

Sempre all’unanimità, sono stati eletti Presidente (con la sola astensione dell’interessato) Franco Gentile e Vicepresidente Martina Landolfa.

L’assemblea, infine, ha rivolto un sentito ringraziamento al Presidente uscente Vittorio Rina per il lavoro svolto alla guida del Consorzio. Periodo durante il quale sono stati ottenuti risultati tangibili nell’interesse del territorio ed anche in riferimento alla situazione finanziaria.