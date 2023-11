Continua l’ondata di risultati positivi per la società Asd Metropolitan Karate Brindisi.

Al “Gran Premio Giovanissimi FIJLKAM – Kata U12-U14 ” di Karate, svoltosi nel week end scorso, presso il palazzetto dello sport di Noicattaro., a partecipare sono stati Corsa Sara, Marullo Matteo, Raffaeli Michael e Tedesco Alice.

La prima a salire sul tappeto di gara è stata Corsa Sara che con tre splendide esecuzioni si aggiudica la medaglia d’oro nella categoria U14 Femminile.

Poi la volta di Tedesco Alice, che, alla sua prima esperienza nel Kata, supera brillantemente tre incontri e si aggiudica, anche lei, la medaglia d’oro nella categoria U12 Femminile.

A salire sul tatami, nelle categorie maschili, sono stati Raffaeli Michael e Matteo Marullo: il primo supera due incontri e non riesce ad accedere alla finalissima per l’Oro per un solo decimo, ma conquista subito dopo la medaglia di Bronzo nella categoria U12;

Matteo invece, alla sua prima esperienza Federale nella categoria U14 Maschili, esegue una buona prima prova ma che non è sufficiente però a superare gli avversari al primo turno.

Bottino finale quindi per la squadra brindisina due Ori e un Bronzo.

Prossimo appuntamento dal 7 al 9 dicembre alla VENICE YOUTH CUP WKF, tappa di Coppa Del Mondo Giovanile, dove i Maestri Zonno Francesco, Spagnolo Danilo e Stea Samuel schiereranno la loro punta di diamante: l’atleta Azzurro plurititolato Sergi Francesco, in corsa per un posto ai prossimi Campionati Europei di febbraio a Tbilisi (Georgia).