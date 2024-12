Le associazioni “Il Bene Che Ti Voglio” Brindisi Autismo e ANGSA Brindisi, affidatarie della Casa di Quartiere denominata “Dream”: Laboratorio Creativo (situata nell’immobile ex scuola Ferrante Aporti nel quartiere Paradiso di Brindisi), sono felici di annunciare l’inserimento in Legge di Bilancio 2025 di un contributo pari a 150.000 euro in favore del Comune di Brindisi, finalizzato al sostegno delle attività svolte nella nostra struttura per il benessere e il supporto delle persone con disturbo dello spettro autistico.

Tali risorse saranno destinate, in particolare, allo sviluppo di nuovi progetti che ci permetteranno di rafforzare le attività di inclusione sociale e creare ulteriori opportunità di crescita per i nostri ragazzi.

Desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento a tutti coloro che credono nel nostro progetto e che ogni giorno ci sostengono; un ringraziamento speciale, per questo rilevante contributo, va all’onorevole Mauro D’Attis che tanto si è speso per noi e per la nostra città nelle aule della Camera dei Deputati.

L’occasione è gradita infine per porgere, a nome di tutte le famiglie associate, i migliori auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo alla città di Brindisi, da sempre modello di accoglienza e solidarietà, con la speranza che il futuro ci possa consegnare una comunità sempre più inclusiva.

Il Presidente “Il Bene Che Ti Voglio” – ALESSANDRO CAZZATO

Il Presidente “ANGSA” Brindisi – SIMONA SUMMA