A Fasano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, nell’ambito dei controlli alle attività commerciali notturne per il rispetto della normativa “Covid–19” e della movida hanno sanzionato amministrativamente, per “violazione delle misure di contrasto e di contenimento per la diffusione del virus Covid-19” e “somministrazione e vendita di alcolici nei pubblici esercizi”, il proprietario e il gestore di uno stabilimento balneare sito in località Savelletri.

In particolare, ai predetti è stato contestato di aver organizzato un evento danzante con la presenza di circa 200 persone, in violazione della normativa Covid, con conseguente immediata interruzione dell’attività, irrogazione di una sanzione pecuniaria e la richiesta alla Prefettura di Brindisi dell’emissione del provvedimento di sospensione della stessa. Nel medesimo contesto, è stata contestata la sanzione amministrativa per non aver messo a disposizione della clientela un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico.