A San Michele Salentino, a conclusione degli accertamenti, i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato due commercianti del luogo per la violazione delle misure sull’emergenza epidemiologica da Covid–19. In particolare, i medesimi sono stati sorpresi intenti a svolgere l’attività lavorativa all’interno dei rispettivi esercizi commerciali privi di certificazione “green pass” e pertanto sono stati segnalati per l’irrogazione della sanzione amministrativa definitiva e proposti all’Autorità Amministrativa per la sospensione delle attività.