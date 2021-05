A Brindisi, a conclusione di specifico servizio di controllo delle attività produttive, industriali e commerciali, i Carabinieri della Stazione di Brindisi Casale, unitamente ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi e al personale dei Carabinieri Forestale di Brindisi, hanno denunciato in stato di libertà una 32enne del luogo, amministratrice di un’attività commerciale, poiché, in qualità di datore di lavoro non ha provveduto a effettuare adeguata e sufficiente valutazione dei rischi per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, anche in considerazione al rischio di contagio da Covid–19.