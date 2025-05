Intensificati nel fine settimana i controlli della Polizia di Stato di Brindisi per contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Le attività, condotte nella notte del 25 maggio, hanno visto impegnati gli agenti della Polizia Stradale con il supporto delle unità Cinofile della Polizia di Frontiera, del personale sanitario della Questura e della Squadra Volanti del Commissariato di Mesagne.

Durante i controlli, che hanno interessato le città di Brindisi e Mesagne, sono stati fermati 100 veicoli e identificate 146 persone. Tre patenti sono state ritirate e quattro conducenti sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza, tra cui due neopatentati con meno di 21 anni. Contestate anche 13 infrazioni al Codice della Strada, con un ritiro di carta di circolazione.

Il dato più rilevante dell’intera operazione riguarda l’arresto di un conducente di motoveicolo trovato in possesso di quasi 100 grammi di cocaina, sostanza il cui valore di mercato si aggira intorno dai 7mila ai 10mila euro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il soggetto è stato posto agli arresti domiciliari. Il mezzo su cui viaggiava è stato sequestrato ai fini della confisca.

L’attività di controllo ha incluso test salivari per la rilevazione di droghe e accertamenti alcolemici con etilometro, evidenziando ancora una volta l’efficacia dell’azione preventiva e repressiva messa in campo dalla Polizia di Stato. Questi servizi, che proseguiranno anche nei prossimi mesi, rispondono alla necessità di mantenere alta la soglia di attenzione su un fenomeno che incide in maniera significativa sulla sicurezza stradale, senza limitarsi alla sola stagione estiva.