Nella giornata di ieri, venerdì 14 marzo, a Torre S.S. e Oria è stata effettuata una incisiva attività di prevenzione e repressione dei reati, con un potenziamento dei dispositivi di sicurezza, coordinati dal Questore Giampietro Lionetti.

L’attività rientra nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, fortemente voluti negli ultimi mesi dal Questore e condivisi dal Prefetto della Provincia di Brindisi Luigi Carnevale e dai Comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, per garantire una più pregnante presenza delle forze dell’ordine nella provincia.

Al fine di prevenire il compimento di azioni illegali, personale della Polizia di Stato di Brindisi, insieme all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, con la collaborazione dell’ASL, ha controllato attività commerciali, persone e veicoli. Nello specifico la Polizia Stradale ha contestato e ritirato la patente a tre soggetti che utilizzavano il cellulare alla guida della propria autovettura.

All’esito dei controlli agli esercizi commerciali, sono state elevate 2 sanzioni per illeciti amministrativi e per un’attività commerciale verrà valutata la segnalazione al Suap per la revoca della SCIA.

Durante l’attività di polizia giudiziaria, a seguito di perquisizioni domiciliari, è stato tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione abusiva di arma comune da sparo e munizioni, un soggetto di Torre Santa Susanna. Nello specifico, l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola “revolver” e di 38 cartucce, oltre a sostanza stupefacente del tipo marjuana.

Successivamente, nei pressi di un’attività commerciale di Torre S. S., è stato tratto in arresto un uomo nella flagranza del reato di violazione del divieto di avvicinamento alla parte offesa.

Ad Oria un altro soggetto con precedenti penali e di polizia è stato deferito all’Autorità Amministrativa perché trovato in possesso di 7gr di hascisc.

All’attività hanno preso parte il personale della Questura, del Commissariato di P.S. di Mesagne e della Polizia Stradale, gli operatori e le Unità Cinofile della Polizia di Frontiera, nonché militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e personale dell’ASL.