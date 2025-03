Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, mirati a innalzare il livello di prevenzione dei reati e assicurare una cornice di sicurezza, i Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. In tale contesto, a Torre S. S. Susanna i Carabinieri della locale Stazione hanno:

– arrestato in flagranza di reato il gestore di un esercizio pubblico per furto di energia elettrica, poiché a seguito di un controllo è emerso che l’attività era dotata di un impianto elettrico munito di un by-pass mediante il quale veniva sottratta illecitamente energia elettrica senza che la stessa venisse contabilizzata;

– denunciato a piede libero due soggetti che, approfittando della distrazione di una signora, le avrebbero sottratto l’auto per poi recarsi in un comune limitrofo per perpetrare un ulteriore furto in danno di una farmacia, dalla quale avrebbero asportato l’incasso; l’auto rubata è stata successivamente recuperata dai militari dell’Arma e restituita alla proprietaria;

– denunciato a piede libero un uomo, il quale, mediante la tecnica cd. della “truffa affettiva”, sarebbe riuscito a raggirare una donna con la quale avrebbe instaurato una fittizia relazione sentimentale, facendosi consegnare dalla vittima del denaro attraverso un bonifico;

– denunciato a piede libero un nucleo familiare di nove persone ritenute responsabili, a seguito di accertamenti, di numerose irregolarità edilizie riguardanti due immobili risultati privi di titoli abilitativi.

Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.