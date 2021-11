“Torre Guaceto deve avere un ruolo guida per implementare una rete che consenta ad istituzioni ed imprese di operare all’unisono con l’obiettivo comune di rendere il nostro territorio più appetibile agli occhi di visitatori ed investitori in un ottica di sostenibilità”.

E’ quanto ho detto ieri aprendo il Convegno sugli impatti sociali e culturali dell’approccio CETS.

In questo contesto la Carta Europea del Turismo Sostenibile, promossa da Federparchi e sottoscritta dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, ha un ruolo basilare nello scardinare visioni che tutti insieme abbiamo il dovere di consegnare definitivamente al passato.

La Provincia di Brindisi può e deve pensare ad un offerta integrata, con una nuova organizzazione in cui i singoli soggetti stanno insieme come se fossero un’unica impresa, tenendo conto delle specifiche caratteristiche e delle risorse ambientali, produttive, sociali e culturali del territorio.

Grazie alla CETS, Torre Guaceto ha oggi un compito fondamentale da svolgersi con competenza, efficacia ed efficienza: trasformarsi da pura e semplice riserva ad un soggetto leader capace di contaminare il territorio con la sua visione e la sua missione green.

La nostra terra, la nostra aria, la nostra acqua non devono essere più asserviti a nessuno, ma devono diventare elementi di un sistema organico al servizio esclusivo di un nuovo modello di sviluppo in cui agricoltura, sport, turismo, ambiente. enogastronomia, commercio, arte, cultura, servizi e sviluppo economico formano un sistema inscindibile.

Ecco allora, che la terra deve essere concepita come l’humus per i nostri prodotti; l’aria deve essere intesa come l’ambiente che offre l’opportunità di rilassarsi o fare attività fisica e sportiva senza alcun vincolo per almeno 10 mesi l’anno; l’acqua è quella del nostro mare, la ricchezza di un litorale unico e quella porta d’oriente che diventerà sempre di più crocevia di scambi economici e culturali.

POST ORESTE PINTO

ASSESSORE SPORT E VERDE PUBBLICO

COMUNE DI BRINDISI