Il primo derby stagionale, valido per la 9^ giornata della Serie A Gold, va al Conversano, che al Pala San Giacomo supera la Junior Fasano con il punteggio di 25-16.

Decisivo per i biancoverdi il quarto d’ora finale, dopo che nelle fasi precedenti per lunghi e combattuti tratti aveva regnato l’equilibrio, grazie in particolar modo alle difese ed ai due eccellenti portieri.

Avvio di gara favorevole ai padroni di casa, avanti subito sul 3-0 al 5’, con i campioni d’Italia che sbagliano troppo in attacco e che si sbloccano solo al 7’. La compagine barese al 15’ tocca il +4 (6-2), ma i biancazzurri riescono in seguito a scuotersi, raggiungendo gli avversari sul 6-6 al 18’ con un parziale di 4-0, per poi passare in vantaggio al 24’ (7-8). Prima dell’intervallo però, gli uomini di Tarafino ribaltano nuovamente il punteggio con un break di 3-0 (10-8 al 27’), rientrando negli spogliatoi al 30’ sul 12-9.

Nei minuti iniziali della ripresa, trascinata da Leban, la Junior prova a tornare a contatto, senza però andare oltre il -2 del 38’ (13-11). Si segna poco nel complesso, con i locali al 45’ avanti sul 15-12 e bravi successivamente ad approfittare del calo fisico degli ospiti e del maggior numero di rotazioni a propria disposizione. Il 3-0 di parziale che porta il risultato sul 18-12 al 48’ spezza infatti ogni equilibrio, e nella fase finale i fasanesi faticano a rendersi pericolosi, scivolando fino al -11 del 57’ (25-14), prima delle reti conclusive che fissavano il punteggio sul 25-16 della sirena.

Al netto del punteggio, comunque da salvare la grande prestazione difensiva di Zeljko Beharevic e compagni, comunque applauditi dai propri tifosi presenti nel settore a loro dedicato e fiduciosi in un pronto riscatto nel prossimo incontro. L’occasione per tornare a far punti è in programma già sabato, 2 novembre, quando nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, con fischio d’inizio alle 19, giungerà lo Sparer Eppan.

Conversano-Junior Fasano 25-16 (12-9 p.t.)

Conversano: Di Caro, Scaramelli Escalona 5, Bulzamini 1, Goux, Gligic 1, Midtun 2, Degiorgio 2, Brenne 4, Di Giandomenico, Radovcic 3, Scarcelli, Possamai 4, Di Mascio, Marrochi, Iachemet 2, Lupo 1. All.: Alessandro Tarafino.

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Boggia 2, Rivan Rodriguez 3, Pugliese 4, Leban 1, Nardelli, Cantore 1, Beharevic, Capello Cardozo 3, Velletri, Mizzoni, Legrottaglie, Beorlegui 2, Montalto, Rubino. All.: Domenico Iaia.

Arbitri: Cardone-Cardone.

Risultati del 9° turno: Teamnetwork Albatro Siracusa-Secchia Rubiera 35-22, Brixen-Alperia Black Devils Merano 30-32, Sparer Eppan-Bozen 34-37, Conversano-Junior Fasano 25-16, Pressano-Macagi Cingoli, Raimond Sassari-Cassano Magnago (31/10), Camerano-Publiesse Chiaravalle (20/11).

Classifica: Conversano 18, Cassano Magnago* 15, Teamnetwork Albatro Siracusa 14, Bozen 13, Raimond Sassari** ed Alperia Black Devils Merano 12, Pressano 10, Junior Fasano* e Brixen 7, Sparer Eppan 5, Macagi Cingoli 3, Camerano* e Publiesse Chiaravalle* 2, Secchia Rubiera 0.

*Una partita in meno, **Due partite in meno.

Prossimo turno (2/11): Publiesse Chiaravalle-Raimond Sassari, Cassano Magnago-Conversano, Macagi Cingoli- Teamnetwork Albatro Siracusa, Secchia Rubiera-Brixen, Bozen-Pressano, Junior Fasano-Sparer Eppan, Alperia Black Devils Merano-Camerano.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO