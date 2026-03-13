Sconfitta di misura per la Valtur Brindisi, battuta 86-85 sul parquet della Dole Basket Rimini al termine di una partita tiratissima, decisa negli ultimi secondi.

La gara resta in equilibrio per lunghi tratti. Dopo un primo tempo combattuto, Brindisi prova a prendere il controllo nel terzo quarto, arrivando anche al +7 (66-59) grazie alla verve offensiva di Zach Copeland e alla regia di Andrea Cinciarini. I pugliesi sembrano avere l’inerzia, ma Rimini resta agganciata con le giocate di Pierpaolo Marini e con il contributo dall’arco di Giovanni Tomassini.

Nel quarto periodo la partita diventa punto a punto. Brindisi trova punti pesanti ancora con Copeland e con Esposito (21 punti e 9 rimbalzi), mentre sotto canestro Gabriele Vildera lotta a rimbalzo. Rimini però resta in scia e nel finale trova il sorpasso decisivo con la tripla di Tomassini che vale l’86-85.

Brindisi ha l’ultimo possesso per ribaltarla, ma la palla persa di Copeland negli istanti conclusivi spegne le speranze dei biancazzurri.

Tra i pugliesi il migliore è Esposito con 21 punti e 9 rimbalzi (27 di valutazione), seguito da Copeland con 22 punti e da Cinciarini, autore di 13 punti e 8 assist. Per Rimini spiccano i 20 punti di Marini e i 13 di Andrea Simioni.

Una sconfitta amara per Brindisi, arrivata dopo una gara giocata alla pari e decisa soltanto negli ultimi secondi.