Presentato ufficialmente alle autorità, alla stampa e alla cittadinanza il progetto “Corde & Botteghe” sviluppato dal Comune di San Vito dei Normanni insieme con il locale Circolo Mandolinistico nell’ambito dell’iniziativa “Fermenti in Comune” promossa dall’ANCI e co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Domenica 6 marzo, presso la sede del nuovo laboratorio in Via Regina Margherita, 21, si è tenuto il previsto incontro con cittadinanza; questa mattina, lunedì 7 marzo, si è tenuto l’incontro con le autorità comunali e la stampa.

“Corde & Botteghe” intende valorizzare il patrimonio musicale e culturale di San Vito dei Normanni legato alla tradizione del mandolino e delle botteghe artigiane creando una piattaforma sociale che coinvolga maestri, giovani allievi e cultori, sviluppi percorsi di formazione per i giovani, organizzi eventi e sostenga la creazione di servizi per la promozione del territorio.

Nel progetto, la valorizzazione delle tradizioni artigiane si fonde con le moderne tecniche dell’artigianato digitale, la formazione di bottega con metodologie innovative di apprendimento non formale per la promozione del talento e della creatività giovanile, il rispetto del territorio con la rivitalizzazione di luoghi e produzione culturale.

Tre gli ambiti di sviluppo, illustrati nel corso della conferenza stampa odierna. Così il presidente del Circolo Mandolinistico, Giuseppe Grassi: “Si possono così sintetizzare: formazione, ossia corsi aperti a giovani e meno giovani, in cui apprendere competenze e conoscenze in settori come: musica, liuteria, barberia, falegnameria, design, sartoria, comunicazione, marketing territoriale, costruzione di una conchiglia acustica; eventi e, quindi, realizzazione di matineè domenicali nella Barberia di corso L.Leo e l’organizzazione del festival Musica nei Saloni che si svolgerà alla fine di luglio nelle vie del centro storico. E, poi, gli spazi, vale a dire il recupero di uno spazio inutilizzato da tempo nel centro storico, che accoglierà alcune realtà locali nell’ambito dell’artigianato e si doterà di strumenti di prototipazione (centro di lavoro CNC, taglio laser, etc.) destinati all’artigianato digitale.

La conferenza stampa odierna è stata aperta dal sindaco della città, Silvana Errico, che ha parlato della genesi del progetto, della sua unicità e della ricaduta che lo stesso avrà sul territorio; sono intervenuti pure l’assessore alla cultura Alessandra Pennella (che ha sottolineato la grande portata dell’iniziativa, definita un vero e proprio vanto dell’Amministrazione Comunale) e della consigliera comunale Anna Rita Zito che ha rivolto un invito ai giovani perché colgano l’opportunità formativa che si presenterà loro con questo progetto.

Al riguardo vi è da dire che sono già aperte le call per partecipare ai percorsi di formazione. Per partecipare o avere maggiori informazioni: www.circolomandolinisticosanvito.it, info@circolomandolinisticosanvito.it,

telefono 380 127 4099.

La sede del laboratorio di via Regina Margherita n. 21 è aperta tutti i martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00.