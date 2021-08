Oggi, mercoledì 12 agosto 2021 in Puglia, sono stati registrati 13.585 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 306 casi positivi: 78 in provincia di Bari, 40 in provincia di Brindisi, 65 nella provincia BAT, 28 in provincia di Foggia, 71 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 3.024.180 test.

248.086 sono i pazienti guariti.

3.759 sono i casi attualmente positivi.

123 le persone recuperate, 22 delle quali in terapia intensiva.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 10.8.2021 è disponibile al link https://regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/-/bollettino-epidemiologico-del-11-agosto-2021