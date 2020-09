In data 09.09.2020 , Il Dipartimento di prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha effettuato il TEST per la ricerca di SAES –CoV-2 ai dipendenti e agli Ospiti del Centro Socio Educativo Riabilitativo OLTRE L’ORIZZONTE , con esito negativo per tutti .

Pertanto personalmente e a nome di tutte le famiglie dei nostri ospiti voglio ringraziare Il Servizio di Igiene e Santità Pubblica della Asl nella persona del suo Dirigente Dott. Termite , dello Staff Medico e del Personale Sanitario che ha somministrato i Test nella nostra struttura, per aver accolto la nostra richiesta e per la sensibilità che ha dimostrato nei confronti dei nostri ospiti.

In attesa di Nuove disposizioni le Attività del Centro Diurno continuano a rispettare i Protocolli previsti dalla Regione Puglia, con un’organizzazione del Servizio Modulare volta a tutelare tutta la nostra comunità , tenendo conto della difficoltà oggettiva che si incontra nella cura delle persone diversamente abili.

Tutto ciò sta mettendo la nostra organizzazione a dura prova, poiché gli sforzi economici che stiamo affrontando per acquisto dei dispositivi, formazione del personale , nonché per la sanificazione straordinaria sono notevoli. Tali sforzi economici sono associati a dei ritardi di pagamenti da Parte della Pubblica Amministrazione e ai Tagli che il Comune di Brindisi e la Regione stanno attuando relativamente alla quota sociale della Retta.

I Risvolti di questa situazione sono negativi per due aspetti, il primo quello occupazionale poiché gli operatori stanno lavorando senza alcuna certezza del futuro e le famiglie temono l’interruzione del Servizio che per anni è stato dato con un alto grado di soddisfazione per i loro parenti.