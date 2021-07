Si è concluso venerdì 9 luglio, con gli esami ed il rilascio del brevetto, il 2 ° corso per Assistenti Bagnanti della FIN per la provincia di Brindisi del 2021.

Dopo le preselezioni tra 11 candidati, solo in 7 quelli che, superate le stesse, hanno potuto seguire il corso indetto dalla Federazione Italiana Nuoto sezione Salvamento nella figura di Giuseppe Diodicibus quale Fiduciario Provinciale coadiuvato da Simone Minghetti, Allenatore Nuoto per Salvamento della FIN.

Quindi in 7 i nuovi “ bay-watch” a disposizione della comunità brindisina, che con impegno e dedizione hanno brillantemente superato gli esami presso la Capitaneria di Porto di Brindisi, dove la commissione, composta da T.V. Antonia Lenti e LGP Orazio Ippolito, ha posto domande su argomenti quali meteorologia, ordinanze balneari, primo soccorso, conduzione di imbarcazioni da salvataggio con relativi ausili.

Grazie anche alla disponibilità del responsabile della Piscina SottoSopra, Fabio Tagliamento, che ha reso possibile la realizzazione di questo ennesimo progetto per la sezione Salvamento della FIN di Brindisi.