“Basta solo un’ora alla settimana!”

Con questo slogan l’Associazione per il Volontariato Socio-Sanitario OdV promuove il Corso di Formazione al Volontariato Socio-Sanitario.

Non si tratta di un corso professionale, ma di una serie di incontri formativi finalizzati a preparare nuovi volontari che possano donare presenza amica e supporto psicologico in ospedale, a domicilio e nelle strutture socio-sanitarie e detentive.

Il Corso, aperto a tutti e gratuito (con solo un concorso spese di € 10,00), è organizzato in collaborazione con la Coop. Naukleros, l’Associazione NuovaOARI e l’Ufficio di Pastorale della Salute dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni.

Le lezioni si svolgeranno da ottobre a dicembre 2024, ogni mercoledì, dalla ore 18.00 alle ore 19.30 presso la Casa di Quariere “San Bao”, in Piazza delle Orchidee, 21 (La Rosa) a Brindisi.

Primo incontro previsto il 30 ottobre 2024.

E’ possibile iscriversi online tramite il seguente LINK.

Per informazioni si può contattare via WhatsApp il numero 3498164616.