Partirà giovedi 2 dicembre alle 18.30, presso Yeahjasi Brindisi Spazio Musica, all’interno dell’ex Convento Santa Chiara, la nuova rassegna musicale “Così creativa…Storie narrate con le note”.

Ideata e curata dallo speaker radiofonico Marco Greco, sarà incentrata sui racconti e le immagini di epoche e personaggi che hanno segnato la storia della scena musicale locale.

Gli incontri saranno a cadenza mensile con interviste e la proiezione di foto e video di gruppi, artisti, manifestazioni e concerti che hanno animato la storia musicale cittadina. Una memoria da scolpire dentro il cuore e la mente.

La nuova rassegna di Yeahjasi Spazio Musica intende stimolare l’interesse delle nuove generazioni e della collettività attraverso le testimonianze, le esperienze e i vari generi musicali proposti, dagli anni ’60 ai duemila.

Un omaggio alla creatività locale che porterà a un lungo viaggio ricco di suggestioni, fermenti e ricordi.

L’arte aggiunge un po’ di sapore e il gusto dell’avventura e del coraggio.

L’idea è quella di un progetto mirato nel tempo con la partecipazione delle diverse anime musicali provenienti anche dalla provincia brindisina.

La musica nel nostro territorio rappresenta un patrimonio umano e culturale da sempre attivo che merita nuova dignità, interesse, rispetto e celebrazione per l’impegno di tutti i suoi autori e per i numerosi riconoscimenti ricevuti in Italia. Essa diventa eccellenza e tradizione e lo fa con classe straordinaria.

Ospite del primo appuntamento con “Così creativa…Storie narrate con le note” sarà Angelo Guarini, uno dei componenti de Gli Anonimi, celebre complesso musicale degli anni ’60, la cui storia è stata raccontata nel 2021 in un libro, “Gli Anonimi – La storia e i ricordi di una band degli anni ‘60” di Sergio Salvatore Diviggiano.

Gli Anonimi si formarono a Mesagne nel 1964. La musica era farcita di beat, blues e rhythm’n’blues.

Nella intensa attività live, il gruppo ha condiviso il palco con i maggiori artisti del periodo: Iva Zanicchi, Franco I e Franco IV, Ricky Gianco e Caterina Caselli. Quello de Gli Anonimi è stato un percorso di musica e passione in un condensato di sentimenti, amicizia e note.

“Così creativa…Storie narrate con le note” si terrà presso Yeahjasi Brindisi Spazio Musica in via S. Chiara, nel rispetto delle norme anticovid. Per accedere sarà necessario presentare il Green Pass. L’ingresso è libero.