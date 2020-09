Importante riconoscimento per il presidente della Pro Loco San Michele Salentino che, a margine delle elezioni regionali e nazionale dell’Unpli Puglia, per il mandato 2020/2024, è stato nominato delegato e consigliere regionale per la VIII delegazione “Valle d’Itria”. Lavorerà al fianco di Madia Trinchera (Pro Loco Ostuni – La perla degli ulivi) delegata nazionale e Gianvito D’aversa, revisore dei conti della Pro Loco Ostuni, nominato presidente regionale dei revisori dei conti.

“Sono onorato di essere stato eletto come delegato della Valle D’Itria – commenta Cosimino Bellanova – ringrazio tutti i presidenti della delegazione che mi hanno sostenuto nelle elezioni e i presidenti che per motivi burocratici non hanno potuto accedere alle votazioni. L’intento è l’unione sempre più forte tra le pro loco e una collaborazione tra le varie delegazioni per dare più lustro e conoscenza del nostro amato territorio.”

L’ottava delegazione “Valle D’Itria” comprende i Comuni di Alberobello, Carovigno, Castellana Grotte, Ceglie Messapica, Cisternino, Locorotondo, Martina Franca, Ostuni, Ostuni Marina, Putignano, San Michele Salentino e Villa Castelli, ovvero, un vasto territorio ricco di cultura, tradizioni, enogastronomia, arte: un paesaggio diversificato tutto da scoprire.

“L’Amministrazione comunale che rappresento – commenta il sindaco Giovanni Allegrini – non può che essere orgogliosa di questo ulteriore prestigioso incarico al presidente della nostra Pro Loco, Cosimino Bellanova, nella certezza che, con gli altri delegati, andrà a rappresentare al meglio il nostro territorio. La Pro Loco di San Michele da anni lavora alla crescita e alla valorizzazione della nostra Comunità e questo incarico servirà, ancora di più, a rafforzare la creazione di una rete capace di produrre buoni risultati in termini di promozione turistica e culturale. Buon lavoro al nostro presidente e alla nostra pro loco.”