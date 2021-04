Si rende noto che la società New Basket Brindisi, a seguito di un’attenta valutazione della situazione attuale, ha deciso di non partecipare ad alcun campionato giovanile con le proprie rappresentative per la stagione 2020/21.

Alla luce del protrarsi di questa situazione di pandemia a livello mondiale, si ritiene ragionevolmente impossibile garantire le condizioni di sicurezza durante le trasferte e le gare che mettono in contatto moltissimi sistemi, composti da squadre e famiglie, intorno ai quali ruotano indefinite sfere di relazioni.

La società New Basket Brindisi ha comunque favorito, e continuerà a farlo, la ripresa delle attività per tutti i propri tesserati per i quali è stato già da tempo predisposto un contesto garantito nelle norme di sicurezza e controllo vigenti.

L’idea che la società possa risultare portatrice di contagio, non solo per i propri atleti e i loro familiari, ma anche per la città intera è ritenuta inammissibile.

Gli allenamenti e la crescita tecnica dei propri atleti continueranno in massima sicurezza con la concreta e viva speranza di poter riattivare un contesto di normalità nel più breve tempo.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi