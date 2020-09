Comunichiamo che, in attesa che le Autorità competenti rendano disponibile il definitivo protocollo operativo contenente regole e modalità della procedura di ristoro degli abbonamenti non fruiti per l’emergenza Covid-19 al fine di dare concreta esecuzione all’art. 215 del Decreto Legge n°34/2020 convertito in Legge n°77 del 17 luglio 2020, anche in esito ad apposito utile confronto con l’ADOC (Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori) di Brindisi, la validità degli abbonamenti ANNUALI STUDENTI 2019-20 del Servizio Urbano di Brindisi è al momento estesa fino a tutto il 30 settembre 2020.

Comunichiamo inoltre che non appena le Autorità competenti indicheranno le relative disposizioni definitive per il ristoro delle tipologie di abbonamento MENSILE urbano ed extraurbano non fruito a causa dell’emergenza Covid-19, ne sarà assicurata ampia informazione e saranno avviate le conseguenti procedure.