Con le difficoltà che una operazione di tale entità comporta, è partita la campagna vaccinale riguardante la popolazione da 80 anni in poi, residente nella nostra regione. Il vaccino sarà somministrato a partire dal 22 febbraio nei centri vaccinali presenti in provincia di Brindisi.

Le prenotazioni potranno essere effettuate (anche delegando qualcun altro) da cittadini ottantenni e ultra-ottantenni che si trovano in condizioni di autosufficienza. Non è necessaria la prescrizione del medico curante, visto che è sufficiente la tessera sanitaria.

Ci si può rivolgere agli sportelli Cup, alle farmacie, al numero verde 800888388 (attivo solo da rete fissa dalle ore 8 alle ore 19), al numero fisso 080/9181603 (attivo da rete fissa e da cellulari dalle ore 8 alle ore 19) oppure al portale Puglia Salute dal menu “servizi online”.

Gli anziani che avranno effettuato la prenotazione saranno convocati in una delle quattro sedi che risultano attrezzate per accogliere numeri importanti di persone, coincidenti con i Centri Vaccinazione Sisp (Sistema igiene e sanità pubblica) dei Comuni di Brindisi (Piazza Di Summa); Fasano (Pta via Nazionale dei Trulli); San Pietro Vernotico (via Sant’Antonio) ed Oria (via Frascata). Nelle operazioni di vaccinazione saranno coinvolti anche tutti gli altri centri vaccinali presenti nei comuni della provincia di Brindisi.

Comunicato del consigliere regionale Mauro Vizzino (Popolari con Emiliano)