A far data dallo scorso 05.08.2024, a seguito di un intenso lavoro sinergico effettuato con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, è stata ultimata la c.d. “Rescue Zone”, situata nel tratto di banchina direttamente prospiciente alla sede centrale della Capitaneria di porto di Brindisi.

La stessa, oltre ad essere facilmente indicabile alle unità navali soccorritrici, consentirà il rapido e pronto svolgimento delle operazioni di sbarco infortunati e successivo affidamento a personale sanitario rapidamente, godendo – peraltro – dell’assistenza a terra del personale in servizio presso la Capitaneria di porto di Brindisi.

Il tratto di banchina in parola – ad uso esclusivo delle unità del Corpo nonché di ogni altra unità navale impiegata in attività di ricerca e soccorso in mare, sotto il coordinamento della Sala Operativa di Brindisi – oltre ad essere stato adeguato in termini di arredi portuali, è stato oggetto di dedicata disciplina con l’Ordinanza n. 71/2024 in data 09.07.2024 ed è stato debitamente segnalato con cartellonistica verticale (consultabile sia dal mare che da terra ed in grado di consentire, tramite interrogazione del QR sulla stessa posizionato, la facile consultazione della suddetta Ordinanza) nonché con cartellonistica posizionata lungo il tratto verticale della banchina stessa.