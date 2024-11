Durante l’ultima riunione dei capigruppo, l’argomento affrontato, la crisi della nostra zona industriale ha tenuto banco e i presenti hanno avvertito la necessità di fare pressing su Enel e Versalis per ottenere chiarezza sui loro progetti futuri a Brindisi e discutere dei danni ambientali e delle compensazioni dovute al territorio. Su questo punto, maggioranza e opposizione concordano sulla necessità di un confronto trasparente e di un accordo concreto per lo sviluppo del territorio.

Tuttavia, non possiamo ignorare l’atteggiamento attendista del sindaco Giuseppe Marchionna, che continua a rinviare un impegno più incisivo per difendere gli interessi della comunità. Come Movimento 5 Stelle, ribadiamo la nostra disponibilità a sostenere una linea chiara e decisa. A tal proposito, il nostro capogruppo in consiglio comunale, Roberto Fusco, ha invitato il sindaco a chiedere di partecipare agli incontri istituzionali a Roma e Milano, coinvolgendo direttamente la città di Brindisi nei processi decisionali.

Non è più il tempo di delegare o restare in silenzio: le istituzioni locali devono essere protagoniste e pretendere risposte chiare da Enel e Versalis. Lo dobbiamo ai cittadini di Brindisi e ai lavoratori coinvolti, perché è in gioco il futuro del nostro territorio.

COMUNICATO STAMPA M5S BRINDISI