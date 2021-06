Dopo il primo Corso che ha visto iscritti 20 animatori, il CSI – Comitato Territoriale di Brindisi – ha attivato un nuovo Corso per Educatori sportivi.

Il corso sarà strutturato in 10 moduli e-learning per la durata di 10 ore e si rivolge ad Educatori, istruttori, animatori o ai tanti volontari impegnati ogni anno in attività educative e d’animazione.

Per partecipare al Corso è prevista una quota di partecipazione di € 30,00 per i tesserati CSI e di € 40,00 per i non tesserati CSI

Il corso di 10 ore suddiviso il lezioni e-learning.

Info e iscrizioni al seguente link: https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/11078/a73669a113b9170f1adb2242fccb37b8?fbclid=IwAR1spmFJRs8QFxKZk6JogiLJlEHNswqQmdy8pLHqmbiA11p2xRK1Duf7uu8