Tutti gli eventi all’aperto del cartellone natalizio sono annullati. Il Comune di Fasano si allinea al D.L. festività e come da prescrizioni governative cancella le manifestazioni previste dal calendario «La magia del Natale».

«Siamo vicini a tutte le associazioni che con pazienza e grande impegno avevano preparato gli eventi – dice il sindaco Francesco Zaccaria – ma, nel rispetto del nuovo decreto, tutte le manifestazioni all’aperto che possano creare assembramenti devono essere cancellate. È un sacrificio a cui non possiamo sottrarci con l’auspicio che questo ulteriore sforzo possa evitare un ulteriore innalzamento dei contagi. Siamo fiduciosi che le decisioni prese dal Governo saranno utili, ma non bastano: dobbiamo sostenerle estendendo il più possibile le vaccinazioni con la terza dose per tutti e la prima per i bambini dai 5 agli 11 anni. Vi raccomando inoltre di usare sempre la mascherina anche all’aperto come da nuovo obbligo del decreto e di utilizzare al chiuso la FFp2. Solo rispettando tutte le norme e incrementando i vaccini potremo evitare restrizioni ulteriori e uscire da questo momento critico».

Questi gli eventi cancellati:

– 24 dicembre e 2 gennaio, C’è festa: suona la banda!, vie e piazze principali del paese

– 24 dicembre, Fire Xmas, Fasano

– 26 dicembre: The Gospel Concert, Fasano

– 27 dicembre: Chrstimas in rock, Montalbano

– 29 dicembre, The Gospel concert 2, Pezze di Greco

– 30 dicembre, Magic fantasy, Pezze di Greco

– 26, 27 e 28 dicembre e 1, 2, 3 4, 5 e 6 gennaio: visita al villaggio rupestre di Lama del Trappeto

– 3 gennaio: Euroband, vie e piazze principali del paese

– 4 gennaio: Conturband street band, vie e piazze principali del paese

– 5 gennaio: Street Art, Fasano

– 5 gennaio: La befana a 4 zampe, Fasano

– 6 gennaio: Triacustici, Fasano

– 6 gennaio: La befana corre in piazza, Fasano

– 6 gennaio: corteo dei Magi, Pezze di Greco

Ufficio Stampa

Città di Fasano