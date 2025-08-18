La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare l’ingresso nel proprio roster di Andrea Costabile, classe 2008, che farà parte della squadra per la stagione 2025/26 nell’ambito del progetto tecnico condiviso con l’Aurora Brindisi e legato al gruppo Under 19 Eccellenza.

Ala di 195 cm, Andrea arriva da un’importante stagione di crescita con la UEB MEP Cividale (Serie A2), dove ha avuto l’opportunità di vivere il clima e la preparazione della prima squadra grazie a diverse convocazioni. Con il club friulano ha partecipato ai campionati Under 19 Eccellenza Nazionale e Under 17 Eccellenza, raggiungendo le Finali Nazionali e registrando 7,2 punti di media. Nella stessa stagione ha anche disputato la Serie C, chiudendo con 5,3 punti di media.

Cresciuto nel vivaio della New Basket Brindisi, ha compiuto un percorso completo in tutti i campionati giovanili, distinguendosi per costanza di rendimento, impegno e qualità tecnica. Giocatore dotato di energia, personalità e qualità, rappresenta un innesto di valore assoluto, pronto a portare un contributo concreto alla squadra e a proseguire il proprio percorso di crescita con passione e dedizione.

Con determinazione e grande convinzione, Andrea ha scelto di sposare il progetto Aurora–Dinamo, che mette al centro la crescita tecnica, lo sviluppo dell’identità di gioco e la valorizzazione dei giovani talenti del territorio.

Le parole del General Manager Stefano Cino: “Andrea è un ragazzo che incarna perfettamente lo spirito e i valori della nostra società: entusiasmo, impegno e voglia di mettersi alla prova. Siamo felici di accoglierlo nella nostra famiglia sportiva e sicuri che vivrà qui un’esperienza importante, dentro e fuori dal campo”.

