Confesercenti della provincia di Brindisi dà seguito alla campagna di sensibilizzazione iniziata già qualche anno fa per la NON somministrazione di alcolici ai minorenni da parte dei titolari dei locali della movida, con la collaborazione dei comuni del territorio provinciale.

In tale ottica, mercoledì 31 luglio, alle ore 16.30, presso l’Aula consiliare del Comune di Mesagne, si terrà un incontro su questa campagna informativa con lo slogan “Locale etico. No alcol ai minori di 18 anni”.

Una iniziativa che negli anni scorsi ha riscontrato un grande successo e partecipazione tra gli esercenti e commercianti. Al meeting interverranno il Sindaco di Mesagne Toni Matarrelli, il Presidente Provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo, l’Assessore alle Attività Produttive, Omar Ture, l’Assessore alle Politiche Giovanili, Vincenzo Sicilia, e il dott. Stefano Mattia, medico specialista in Igiene e Medicina preventiva.

Gli aderenti all’iniziativa faranno proprio un “patto etico” e si impegneranno a chiedere ai giovani avventori il proprio documento di riconoscimento prima di somministrare sostanze alcoliche.

“Sarà distribuito un adesivo quale segno di adesione al progetto – dichiara Michele Piccirillo – da rendere ben visibile nei pressi dell’attività commerciale. E’ una iniziativa che abbiamo voluto fortemente come Confesercenti, in quanto i giovani sono il futuro della nostra società e dobbiamo preservarli da rischi inutili e dovuti in particolar modo al consumo di alcol, che, soprattutto sui minorenni, può avere effetti deleteri per la loro salute”.