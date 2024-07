Ha dato fuoco a sei auto per vendicarsi della sua ex compagna. Per questo motivo, un uomo di 35 anni è stato arrestato a Brindisi con l’accusa di atti persecutori e incendio.

Nella notte tra domenica e lunedì, l’uomo ha appiccato due incendi a poche centinaia di metri di distanza, bruciando tra le altre anche l’auto della donna e la sua.

Nei mesi precedenti, la donna aveva già denunciato l’ex compagno per comportamenti persecutori. La nuova ondata di violenza è stata confermata da un’attenta indagine della squadra mobile di Brindisi. Gli agenti hanno raccolto messaggi audio in cui l’indagato ammetteva la responsabilità degli incendi e hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza che mostravano la sua presenza sul luogo degli incendi.

Gli investigatori, sotto la guida del vice questore Giorgio Grasso, hanno anche sequestrato gli abiti che l’uomo indossava la notte degli incendi, i quali erano stati abbandonati poco dopo i fatti.

L’arresto è stato facilitato grazie a una recente normativa che permette l’arresto in flagranza differita per i casi di stalking.