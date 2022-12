Aer Lingus ha presentato oggi un eccezionale orario estivo 2023 che la vedrà volare verso 53 destinazioni europee dall’Irlanda, tra cui tre nuove entusiasmanti rotte estive verso Kos (Grecia), Olbia (Sardegna, Italia) e Brindisi (Italia).

Gli approfondimenti del settore rivelano le crescenti tendenze di viaggio per il 2023, con Forbes che evidenzia due interessanti motivazioni per la scelta nel 2023: una sensazione di familiarità quando si viaggia e la ricerca di seguire un percorso meno battuto. Anche il quinto travel summit annuale di Condé Nast Traveller riporta motivazioni di viaggio molto simili per il 2023, le tendenze chiave evidenziano le persone che cercano esperienze piuttosto che destinazioni; viaggiatori singoli che si uniscono a viaggi di gruppo con estranei; viaggiatori che spendono più che mai; e grande interesse a viaggiare per imparare una nuova abilità. Le tre nuove destinazioni estive di Aer Lingus consentiranno ai viaggiatori di attingere a queste tendenze, poiché ognuna offre molti tipi diversi di esperienze da godere per coloro che provano voglia di viaggiare nel 2023.

L’estate 2023 sarà un anno di continua rinascita in un mondo post-pandemia. Poiché la domanda di viaggi estivi è tornata in vigore l’anno scorso, poiché i consumatori irlandesi guardano al cielo dopo le passate estati di soggiorni. Si prevede che il 2023 mostrerà una forte domanda di destinazioni turistiche preferite dalle famiglie come Spagna e Portogallo che offrono il comfort e la rassicurazione dei familiari. Mentre le generazioni più giovani cercano l’avventura lungo i sentieri meno battuti, come le strade della bellissima Brindisi e le spiagge sabbiose della Sardegna. Il popolare sito di prenotazione, Sky Scanner, ha anche pubblicato una ricerca per il 2023 affermando che uno su quattro sta prendendo in considerazione il viaggio da solo quest’anno.

Secondo le tendenze di viaggio 2023 di Glamour Magazine, i viaggiatori sono anche pronti a allacciare le cinture e dirigersi verso le capitali culturali del mondo per stuzzicare il loro appetito per il cambiamento. Aer Lingus soddisfa questa domanda con due destinazioni culturali che non deluderà. Volando a Olbia in Sardegna, una città piena di storia medievale e spiagge sabbiose, questa destinazione offre a tutta la cultura un pizzico di evasione da spiaggia, l’equilibrio perfetto! Prendendo un volo per Brindisi, una città ricca di storia, i turisti possono ammirare uno splendido scenario di vista sul mare e sulla città della regione Puglia.

Gli amanti del sole sono incoraggiati a prenotare in anticipo per ottenere il miglior valore e assicurarsi il loro posto su questi voli molto ricercati. Aer Lingus inizierà i voli bisettimanali verso le nuove destinazioni a partire da Kos e Olbia da maggio e Brindisi da giugno.

Parlando del programma estivo 2023, Susanne Carberry, Chief Customer Officer ha dichiarato: “La domanda di destinazioni europee per il sole è ai massimi storici post-pandemia, con il sole europeo in cima alla lista dei desideri di tutti, quindi Aer Lingus è lieta di annunciare aumenti del nostro programma europeo verso le destinazioni europee più ambite e di tendenza quest’estate.

Abbiamo tre destinazioni molto nuove di zecca in offerta a Kos (Grecia), Olbia (Sardegna, Italia) e Brindisi (Italia), che i nostri clienti adoreranno esplorare quest’estate. Stiamo assistendo a un grande appetito per i viaggi e la nostra ambiziosa espansione in Nord America continua con l’inizio dei servizi di Cleveland e Hartford, rendendo il nostro programma transatlantico estivo un record con 2,25 milioni di posti in vendita”.

L’orario estivo Aer Lingus 2023 è ora disponibile per la prenotazione su aerlingus.com