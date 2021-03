Il Ministero della Salute ha deciso: da lunedì 15 marzo vanno in area rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia di Trento che si aggiungono a Campania e Molise. Tutte le altre in arancione. In corso verifica dati Basilicata. Sardegna bianca

Le regole della zona rossa

Spostamenti: in zona rossa non si può uscire di casa se non per motivi di lavoro, salute e necessità: vietate le visite a parenti e amici. Chiusi i negozi fatta eccezione per quelli di generi alimentari e di prima necessità, chiusi i mercati. Sono chiuse le scuole: sospesa la didattica in presenza negli istituti di ogni ordine e grado. Garantita la presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Sono chiusi i bar e i ristoranti: consentito l’asporto da ristorante ed enoteche fino alle 22, dai bar fino alle 18. Consentita la consegna a domicilio.

Chiusi i parrucchieri e i centri estetici. Per chi abita nei comuni in lockdown è vietato andare nelle seconde case anche se si trovano in fascia gialla e arancione.