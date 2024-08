Potenziamento del servizio di Emergenza-urgenza nelle località marine: le postazioni ambulanza del servizio 118 a Torre Canne, Lendinuso, Campo di Mare, Villanova e Torre Santa Sabina saranno attive dal 2 al 31 agosto, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle 8 alle 20, e nella settimana di ferragosto da mercoledì a domenica, sempre dalle 8 alle 20.

La Asl Brindisi ha modulato il sistema considerando i dati elaborati dalla centrale operativa relativi agli interventi effettuati durante la settimana nei mesi estivi nelle marine principali della costa adriatica brindisina. In questo modo sarà potenziato il servizio ad agosto, mese in cui c’è maggiore affluenza nelle località turistiche della provincia di Brindisi.

Per Tommaso Gioia (Consigliere per la sanità del Presidente Emiliano)” questa iniziativa rappresenta un traguardo significativo nella nostra continua ricerca di garantire servizi di emergenza adeguati ai cittadini e ai turisti che affollano le nostre bellissime coste.

L’attivazione di questi servizi di Pronto Soccorso è stata frutto di un intenso lavoro e di numerose sollecitazioni, a partire dalla richiesta avanzata il 10 luglio scorso. Voglio esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo progetto, nonostante le sfide legate alla disponibilità di personale medico e sanitario.

La riapertura dei punti di pronto soccorso, sebbene parziale, è essenziale per assicurare un’adeguata assistenza sanitaria a tutti, in particolare in un periodo di grande affluenza turistica. È fondamentale che ogni persona, residente o visitatore, possa contare su un supporto sanitario tempestivo e di qualità.

In aggiunta, desidero sottolineare che la salute dei nostri cittadini e dei turisti è una priorità innegabile. Continueremo a lavorare instancabilmente per migliorare i servizi sanitari e garantire che ogni individuo possa sentirsi al sicuro e sostenuto durante la sua permanenza nelle nostre marine.”