Bari si conferma centro nevralgico del dibattito culturale nazionale ospitando, per il secondo anno consecutivo, il progetto “Lo scrittore, il libro, il lettore”, promosso dalla Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS).

L’iniziativa si svolgerà dal 30 gennaio al 1° febbraio 2026 nella cornice di Villa Romanazzi Carducci, con un fitto programma di incontri, presentazioni, lectio magistralis e reading.

L’evento si inserisce nel più ampio progetto Cantiere Mediterraneo, che pone al centro il ruolo della scrittura come strumento di confronto, consapevolezza e costruzione di pace, valorizzando il dialogo tra autori, editori, studiosi e lettori. Tre giornate di lavori restituiranno una mappa articolata della produzione letteraria contemporanea, con particolare attenzione ai temi del Mediterraneo, dei diritti, della memoria, dell’identità e delle trasformazioni del nostro tempo.

Ad aprire il ricco programma di incontri, venerdì 30 gennaio alle ore 15.30 sarà Prof. Natale Antonio Rossi, Presidente Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS).

Il programma prevede la partecipazione di scrittori, poeti, saggisti, giornalisti e accademici provenienti da tutta Italia, con momenti di approfondimento dedicati alla poesia, alla narrativa, alla saggistica, al teatro, alla letteratura di viaggio, fino ai temi dell’intelligenza artificiale e del diritto d’autore.

Accanto alle presentazioni di libri, sono previste lectio magistralis e tavole rotonde che interrogano il ruolo dello scrittore nella società contemporanea e il rapporto, sempre vivo, tra chi scrive e chi legge.

Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo, venerdì 30 gennaio alle ore 17.00 è in programma “Mediterraneo classico, in Dante, Petrarca e Boccaccio”, incontro con Trifone Gargano dell’Università di Bari, dedicato alle radici letterarie e simboliche del Mediterraneo nella

tradizione italiana.

Sabato 31 gennaio, alle ore 11.30, spazio alla riflessione poetica con “Recitare l’infinito a Capo Horn” di Nicola Bottiglieri (Bertoni Editore), un reading che interroga il limite, il viaggio e la parola, moderato da Giuseppe Romito.

Ampio rilievo avrà inoltre la collaborazione con l’Associazione La casa del Menestrello, presente in più momenti del programma con presentazioni, dialoghi d’autore e letture, tra cui gli incontri dedicati a Vito Davoli, Nicola De Matteo, Maria Venuto e altri autori, a conferma di un lavoro continuativo di promozione della scrittura e della poesia contemporanea sul territorio nazionale.

La scelta di Bari, rinnovata per il secondo anno consecutivo, conferma la vocazione della città come luogo di incontro e di scambio culturale nel cuore del Mediterraneo, capace di accogliere e rilanciare una riflessione ampia sulla letteratura come bene comune.

“Lo scrittore, il libro, il lettore” si rivolge non solo agli addetti ai lavori, ma a un pubblico ampio e trasversale, con l’obiettivo di promuovere la lettura, sostenere il lavoro degli autori e rafforzare il legame tra cultura e territorio.

L’ingresso agli incontri è libero e ad ingresso gratuito