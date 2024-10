Mercoledì 23 ottobre presso il bene confiscato di via Mesagne “Villa Padre Angelo Quero” a San Vito dei Normanni sarà presentata l’azione “DAI LABORATORI ALLA COMUNITÀ – Percorsi riabilitativi per favorire l’inclusione sociale dei ragazzi con autismo” che ERIDANO Cooperativa Sociale Onlus sta realizzando nell’ambito della “Programmazione regionale interventi a valenza sociale per persone affette da disturbi dello spettro autistico a valere sulle risorse del Fondo per l’Inclusione delle Persone con Disabilità – Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 Luglio 2022” promossa dal Consorzio Sociale BR1.

Interverranno il Sindaco di San Vito dei Normanni prof.ssa Silvana Errico, il Commissario del Consorzio Sociale BR1 dott. Angelo Roma, il Presidente di Eridano Cooperativa Sociale dott. Francesco Parisi e la referente dell’area autismo per Eridano coordinatrice del progetto dott.ssa Nunzia Vinci.

L’incontro, sebbene rivolto principalmente alle famiglie con in carico persone con autismo, è aperto alla comunità tutta affinché impari a rispondere in modo sempre più consapevole ed efficace alle istanze sempre più numerose che l’autismo pone.