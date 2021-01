Per gli amici del Lambretta Club Puglia il nuovo anno inizia all’insegna della SOLIDARIETA’.

L’associazione nata per unire gli appassionati delle due ruote e valorizzare le bellezze del territorio non dimentica l’importanza di fare qualcosa di utile nel sociale.

Lunedì 04 gennaio 2021, la delegazione di Brindisi del Lambretta Club Puglia ha partecipato alla raccolta alimentare organizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Brindisi.

Svariati sono stati i prodotti alimentari raccolti dai soci del Lambretta Club e consegnati al Delegato Area Sociale Sig.ra Fontana Maria ed ai volontari della CRI, che serviranno ad alleviare le quotidiane sofferenze delle famiglie svantaggiate e bisognose presenti sul territorio.

“Purtroppo sono in continua crescita le famiglie che non riescono a preparare ogni giorno un pranzo dignitoso”, racconta la Presidente del Comitato Croce Rossa di Brindisi Concetta Marra, “è un fenomeno in parte dovuto all’ormai noto problema del COVID ma soprattutto legato a situazioni familiari davvero peculiari che nella maggior parte dei casi finisce con la mancanza del lavoro. Il Comitato Croce Rossa di Brindisi oltre ai compiti istituzionali”, ci spiega sempre la Presidente, “garantisce la consegna dei farmaci a chi ha problemi di salute e la spesa a domicilio a chi non puo’ muoversi da casa, comunque servizi rivolti a salvaguardare la fascia dei più deboli”.

Con il nuovo anno riparte anche il tesseramento al Lambretta Club Puglia. Tutti gli appassionati o i proprietari di una Lambretta, possono contattare per informazioni e/o adesioni il numero +39 335.818.9380 oppure scriverci alla mail lambrettaclub-puglia@libero.it o visitare la pagina Facebook LAMBRETTA CLUB PUGLIA.