Proseguono gli appuntamenti dello Stupor Mundi, il festival prodotto dalla New Music Promotion. Il terzo prestigioso appuntamento dell’estate 2025 sarà il concerto di Edoardo Bennato, che si esibirà live nella splendida cornice di Piazza Orsini del Balzo di Mesagne, il 8 agosto alle 21.30.

Torna il cantastorie che da oltre quarant’anni racconta, con le sue canzoni, il mondo odierno fatto di buoni e cattivi. Bennato sbeffeggia i potenti, inneggia alla forza delle persone comuni, senza mai dimenticare il più classico tra i sentimenti ispiratori di ogni artista: l’amore.

Edoardo Bennato torna live con un concerto ad alto contenuto rock & blues, proponendo i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album «Non c’è». Due ore di musica, video coinvolgenti e interazione con il pubblico per un evento da vivere dall’inizio alla fine. Un’esperienza emozionante che farà riscoprire, attraverso il potere della musica, vibrazioni ed emozioni che fanno bene all’anima.

Ad affiancarlo sul palco ci sarà la BeBand, la formazione storica che lo segue ormai da anni.

Breve biografia

Edoardo Bennato è un musicista e cantautore italiano originario di Bagnoli, periferia di Napoli. Dopo un’esperienza musicale a Londra, ha iniziato a esibirsi come one-man-band, suonando simultaneamente chitarra, kazoo e tamburo a pedale. La sua musica si ispira ai grandi del blues e del rock, come Neil Sedaka, Paul Anka, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Ray Charles ed Elvis Presley, con contaminazioni mediterranee.

Il suo album di debutto è “Non farti cadere le braccia”, pubblicato nel 1973. Nel 1977, con “Burattino senza fili”, diventa il primo artista italiano a realizzare videoclip. Lo stesso anno registra un record di 80 mila spettatori a San Siro, avviando il suo primo tour europeo.

Tra i suoi successi ricordiamo “Un’estate italiana”, inno ufficiale dei Mondiali di Calcio del 1990, cantato insieme a Gianna Nannini e rimasto in vetta alle classifiche per quattro mesi.

Nel 2007 firma la colonna sonora del musical teatrale “Peter Pan”, un successo di pubblico e critica, riproposto anche in versione inglese. Nel 2010 pubblica l’inedito “Le vie del rock sono infinite” e “MTV Storytellers”, raccolta di successi riarrangiati e cantati con artisti come Morgan, Roy Paci e Giuliano Palma.

Nel 2015 esce l’album “Pronti a salpare”, che con l’omonimo brano vince nel 2016 il premio Amnesty International. Nel 2020, insieme al fratello Eugenio, realizza “La realtà non può essere questa”, il cui ricavato è stato devoluto all’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli. Lo stesso anno pubblica l’album “Non c’è”, con otto inediti e quattordici brani di repertorio.

Nel 2023, durante la serata delle cover del Festival di Sanremo, si esibisce con Leo Gassmann in un medley di successi che include “A cosa serve la guerra”, “L’isola che non c’è” e “Il rock del Capitano Uncino”.

Con 28 album all’attivo, Edoardo Bennato continua a esibirsi dal vivo, portando in scena la sua musica fatta di denuncia sociale, ironia e amore per la libertà. Il concerto di Mesagne sarà un’occasione imperdibile per riascoltare i grandi classici e lasciarsi sorprendere da nuovi brani, in una serata che si preannuncia unica ed emozionante.

Prevendite su ticketone.it