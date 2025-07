Il Gruppo dirigente della Cisl Taranto Brindisi esprime felicitazioni e profondo orgoglio per l’odierna rielezione, all’unanimità, di Daniela Fumarola nel ruolo di segretaria generale della Cisl, a conclusione del XX Congresso confederale nazionale celebratosi a Roma.

Daniela Fumarola conferma, dunque, la sua leadership nella confederazione, sostenuta dalla sua indiscutibile capacità non solo di analisi ma soprattutto di proposta, che ha caratterizzato i contenuti della relazione introduttiva ai lavori, dalla quale sono emersi con chiara evidenza valori e percorsi partecipativi, approfonditi e condivisi nel ricco ed articolato dibattito che ne è seguito.

Con la stessa relazione, proponendo un patto di responsabilità, ha offerto un contributo sostanziale all’attuale dibattito politico e sociale interno al Paese e all’Europa, colto ad apprezzato anche dalla cospicua rappresentanza istituzionale e politica che ha fatto da corona ai lavori del XX Congresso.

L’Italia vive un momento storico assai complesso nel quale è chiamata a misurarsi con molteplici sfide anche internazionali e la Cisl rappresentata da Daniela Fumarola è già pronta a cogliere le tantissime opportunità esistenti, a beneficio della comunità nazionale nella sua interezza ed in particolare del Mezzogiorno

Nel percorso tracciato da Daniela Fumarola e con la sua guida, come Cisl Taranto Brindisi continueremo ad impegnarci nella sfida delle transizioni epocali, che sollecitano fortemente questo territorio, dialogando sempre con le istituzioni e con tutti gli interlocutori che vorranno farlo, riservando particolare attenzione, tutela e rappresentanza alle lavoratrici ed ai lavoratori, alle pensionate ed ai pensionati, alle donne, ai giovani ed alle nuove generazioni, in un contesto sempre più auspicato di pace e di coesione sociale.

