Parte oggi il fine settimana della grande musica al Capannone ex Montecatini di Brindisi.

Daniele Silvestri sarà il primo dei tre big della musica italiana ad esibirsi nella rassegna promossa dal Comune di Brindisi, con il sostegno della Regione Puglia e in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, Aret PugliaPromozione «Palinsesto PP-Tpp Una storia d’amore” (n. 21) – POC Puglia 2014/2022 Azione 6.8», e con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Mediterraneo Meridionale.

Daniele Silvestri si esibirà nel live dal titolo “Turbinario” che ha in scaletta tutte le sue “greatest hits”.

Il concerto sarà aperto da Folcast, cantautore romano noto al grande pubblico per la partecipazione al contest AmaSanremo, e dal brindisino Maggiore, che attende l’opening dopo aver pubblicato il suo ultimo lavoro “Minuti contati”.

Silvestri aggiunge la data brindisina al tour estivo e arriva in quartetto con i fiati di Marco Santoro, le tastiere e i sintetizzatori di Gianluca Misiti, la batteria e le percussioni di Piero Monterisi.

“Binario” come aggettivo, nel dualismo delle formazioni e della sua essenzialità, ma “binario” anche come sostantivo, come rotaie di un viaggio che può portare in più direzioni: “Arrivo a Brindisi dopo un’estate trafficata, finalmente – ha detto il cantautore romano -. Sono contento di averla ulteriormente intasata e aver complicato le scelte, tuttavia rimane un tour semplice, direi

quasi … binario”