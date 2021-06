Grazie Brindisi

Quando ho firmato per la prima volta per giocare qui, pensavo che Brindisi fosse solo un’altra tappa della mia carriera da giocatore. Dopo due anni posso dire che è stato molto di più. Ringrazio Brindisi per tutto il supporto e per avermi dato l’opportunità di crescere sia come giocatore che come uomo. Grazie alla comunità per avermi accolto come uno di voi. Mi hai dato una famiglia e degli amici che avrò per sempre, e non potrò mai essere più grato per questo. Chiamerò per sempre Brindisi casa! Ti voglio bene ❤️

“Ndi vitimu a mari” #sonobrindisino😎

Post di Darius Thompson