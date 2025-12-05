DEGHI S.p.A., Gold Sponsor biancoazzurro, sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Valtur Brindisi e la Victoria Libertas Pesaro, in programma domenica 7 dicembre al PalaPentassuglia alle ore 18:00.

Un vero big match tra le due formazioni che sono distanziate di soli due punti tra il primo posto dell’attuale capolista marchigiana e i pugliesi all’immediato inseguimento, potendo contare anche su una partita da recuperare (mercoledì 17 dicembre in trasferta a Rieti).

DEGHI S.p.A. è il leader italiano nel canale e-commerce di arredo bagno, giardino e interni. Una consolidata realtà meridionale che ha sede operativa a Lecce, fondata e guidata da Alberto Paglialunga. Gli oltre 45.000 prodotti in pronta consegna presenti sul sito www.deghi.it e il servizio di assistenza pre e post vendita sempre vicino al cliente hanno reso DEGHI un punto di riferimento per l’arredo della casa di migliaia di italiani. DEGHI non è solo web ma è presente anche sul territorio con il suo punto vendita “Officine DEGHI” aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00 a San Cesario di Lecce, un punto di contatto con il cliente dove trovare nuovi articoli per arredare la casa e soluzioni per progettare al meglio gli spazi in maniera funzionale. Insegna Web dell’Anno 2025/26, Top Employer 2025, Stella del Sud 2025, Leader della Crescita 2025 e Stella dell’Ecommerce 2025, DEGHI S.p.A. è una realtà in grande espansione: un team di giovani professionisti che ha lavorato, passo dopo passo, per garantire un’esperienza d’acquisto che guarda sempre avanti.

Le dichiarazioni alla vigilia del coach della Valtur Brindisi, Piero Bucchi: “A distanza di poche ore dal turno infrasettimanale contro Mestre, ci ritroviamo ad affrontare uno scontro diretto con una squadra di vertice che ha meritato finora il primo posto in questo inizio di stagione. Abbiamo avuto il tempo di riposare e recuperare le energie, quando si vince la fatica si sente di meno. C’è una buona atmosfera nello spogliatoio, i ragazzi hanno voglia di vincere, lottare e dare l’anima in palestra e in campo. Domenica avremo bisogno di una grande cornice di pubblico e il sostegno di tutto il nostro pubblico per una sfida di alto livello”.

Palla a due domenica 7 dicembre alle ore 18:00 al PalaPentassuglia di Brindisi. Biglietti disponibili a partire da €19 al New Basket Store, online sul portale Vivaticket, nei punti vendita abilitati sul territorio e al botteghino del palasport il giorno della partita a partire dalle ore 16:30.

Grande ex della partita, Andrea Cinciarini, nativo di Cattolica, che ha mosso i primi passi della sua carriera nel settore giovanile marchigiano per esordire alla sua prima esperienza da senior nel 2004/2005 alla Virtus Pesaro. A distanza di venti anni, nella stagione 2023/24, il ritorno a Pesaro in Serie A alla media di 9.4 punti, 5.3 rimbalzi, 6.2 assist ed 1.8 palle recuperate risultando il terzo miglior assistman del campionato ed il secondo nella voce dei recuperi.

La partita sarà trasmessa domenica 7 dicembre in diretta alle ore 18:00 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. In differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del d.g.t. in Puglia e Basilicata).

