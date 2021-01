I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da un 38enne di Francavilla Fontana, hanno denunciato in stato di libertà un 50enne del luogo, per calunnia. In particolare, l’uomo, in data 19 ottobre 2019 ha presentato denuncia per lesioni personali nei confronti querelante, pur sapendolo innocente.