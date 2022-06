Il futuro del porto, e quindi della nostra città, non può essere deciso sulla base di mere considerazioni tecniche ma necessita di approcci complessivi e valutazioni politiche.

Per questo, senza alcuna remora, confermiamo la nostra netta contrarietà alla realizzazione del deposito gnl di Edison a Costa Morena Est.

Chi esulta per questa decisione, evidentemente, non ha a cuore il futuro del porto e quindi della città, ma antepone l’interesse di pochi al bene collettivo sacrificando irrimediabilmente ogni possibilità di sviluppo del nostro porto trasformandolo invece in una mega stazione di servizio.

Lo abbiamo spiegato nei mesi scorsi, anche in consiglio comunale ed a maggior ragione lo ribadiamo oggi: su questa questione, ma anche sul deposito di idrocarburi “Brundisium”, siamo pronti a sostenere la battaglia che l’amministrazione comunale intende avanzare in tutte le sedi competenti, anche quelle giudiziarie.

Riprendiamo la mobilitazione in città, non è più rinviabile un confronto con il governo: questa è una battaglia per ridare dignità al nostro porto ed al futuro di Brindisi.

BRINDISI BENE COMUNE