Dopo l’interruzione del Consiglio Comunale per la mancanza del numero legale nella discussione sulla delibera relativa al parere del consiglio comunale su progetto Edison, il Sindaco Riccardo Rossi ha affidato la sua opinione ad un video diffuso attraverso i social.

Opinioni e parole forti quelle di Rossi che definisce “estremamente grave” quanto accaduto in consiglio, ribadisce che l’impianto si può realizzare in un luogo diverso e che chiosa che “non ci faremo ricattare da nessuno”.

Il primo cittadino fa sapere che la posizione di contrarietà al progetto sarà trasmessa al ministero e che il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha assicurato che “in assenza di accordo con il Comune, non ci sarà l’intesa stato-Regione”.