Non rinneghiamo, non restauriamo!

Atreju nasce dall’idea condivisa di essere uomini e donne liberi, superando i vecchi schemi di indottrinamento appartenenti a un passato che dobbiamo definitivamente abbandonare. Atreju è Fratelli d’Italia.

Siamo e rimarremo sempre militanti di un partito di destra, ma ciò non significa accettare o allinearci a situazioni che potrebbero mettere comunque a rischio il futuro della nostra terra.

Ogni singolo cittadino ha il dovere di esprimere il proprio pensiero in piena e totale libertà,

indipendentemente dalla propria appartenenza politica o di partito.

Fin dalla creazione del nostro Circolo, prima di prendere posizioni su qualsiasi argomento, abbiamo sempre democraticamente discusso internamente ogni questione riguardante la nostra amata città.

Abbiamo sempre rispettato la volontà della maggioranza, consentendo al contempo la libertà di espressione anche a coloro che, in minoranza, avevano opinioni diverse.

Pertanto, in base a quanto sopra esposto, dopo un confronto democratico tra i membri, il Circolo Territoriale Atreju di FDI della Città di Brindisi ha deciso di partecipare all’assemblea pubblica prevista per giovedì prossimo, 12 ottobre, che si terrà ai piedi della scalinata Virgilio per discutere del tema

Edison.

Abbiamo inoltre deciso di non esporre simboli e emblemi di partito, poiché riteniamo che molti cittadini preferirebbero manifestare e partecipare esclusivamente sotto una sola bandiera: quella della città, libera da sigle e partiti.

Questa è una battaglia che non deve assumere connotazioni politiche.

Questa è una battaglia che deve risvegliare in ognuno di noi l’amore per la nostra terra.

Il Presidente

Barbara Carotenuto

Circolo Territoriale FDI Atreju-Brindisi