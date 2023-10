Il Movimento 5 Stelle di Brindisi comunica che parteciperà con lo stesso entusiasmo e convinzione con cui

ha aderito alle manifestazioni del 24 agosto e 30 settembre, anche all’assemblea pubblica del prossimo 12 ottobre.

Come cittadini e sostenitori appassionati dell’ambiente e del futuro della nostra città, crediamo fermamente che la decisione di realizzare un deposito/impianto GNL da parte di Edison e col beneplacito della nostra amministrazione, non rappresenti una scelta efficace e utile per la città, perché questo impianto, lo ricordiamo, è ad alto rischio di incidente rilevante, in quanto i rischi di un’esplosione con la conseguente fuga di gas, metterebbe a rischio la salute dei brindisini. Inoltre quest’impianto comprometterebbe anche lo sviluppo economico del nostro porto e quindi di Brindisi.

Questa assemblea pubblica rappresenta un’opportunità significativa per unirsi a voci compatte e promuovere azioni concrete a favore della difesa del nostro porto e di Brindisi.

Condivideremo la nostra passione per la sostenibilità, la conservazione dell’ambiente e la nostra visione di un porto con ben altre ambizioni.

Ancora una volta il Movimento 5 Stelle di Brindisi invita tutti coloro che hanno a cuore la città, ad unirsi a noi, perché insieme faremo la differenza per un futuro più verde e sostenibile.

Movimento 5 Stelle Brindisi