Come segretari cittadini di LEGA e IDEA per BRINDISI, ringraziando i nostri capigruppo consiliari, non possiamo che esprimere grande soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, dell’ordine del giorno da noi presentato e condiviso dalle altre forze politiche presenti in Assise e relativo “alla realizzazione di un deposito costiero Small Scale di GNL ( Gas Naturale Liquefatto)” per il porto di Brindisi.

Il documento, elaborato attraverso una proficua collaborazione tra alcune forze di minoranza, impegnerà il Sindaco ad una concreta e fattiva collaborazione istituzionale per la realizzazione dell’investimento de quo ma, soprattutto, come da noi richiesto in una visione di programmazione condivisa ed infrastrutturale, la realizzazione della c.d. CATENA DEL FREDDO che consentirà non solo l’utilizzo delle competenze e della forza lavoro di imprese locali, ma soprattutto un presupposto d’eccellenza per ulteriori e correlati investimenti industriali ed imprenditoriali. Di non secondaria importanza, a nostro parere, il dato politico chiaro ed inconfutabile, che emerge dalla summenzionata votazione: e cioè una spaccatura netta tra le forze di maggioranza ed un contestuale messaggio di netta contrapposizione al Sindaco Rossi su argomenti strategici e programmatici e che riguardano lo sviluppo economico della nostra area industriale. L’augurio nostro, e dell’intera città, che barricate ideologiche preconcette, guerre di correnti ed eventuali lottizzazioni politiche non frenino, almeno per noi, per la nostra città, un progetto ambizioso, lungimirante e duraturo.

I segretari cittadini di LEGA SALVINI Premier e IDEA per BRINDISI

Cosimo DE MICHELE – Claudio NICCOLI