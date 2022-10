Di seguito le dichiarazioni di Fabrizio Mattana, direttore Gas Assets Edison, intervenuto nel corso del convegno in programma oggi a Brindisi nell’abito del Salone Nautico ‘Le nuove sfide energetiche – transizione green per il porto di Brindisi’ curato da Edison.



«Grazie al progetto di deposito GNL di piccola taglia Edison a Brindisi sarà reso disponibile questo combustibile alternativo anche nel sud Italia per contribuire a decarbonizzare i trasporti marittimi e pesanti su gomma, in linea con le direttive EU e i regolamenti dell’Organizzazione Marittima Internazionale. Si tratta di un investimento di oltre 100 milioni di euro, di cui circa il 50% destinato a rimanere sul territorio e le sue imprese. Una filiera che è la soluzione ad oggi disponibile più efficiente per decarbonizzare i trasporti. E il deposito di Brindisi può essere anche un punto di partenza per sviluppare nuove competenze e opportunità di business».