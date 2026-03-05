Sabato 7 marzo la Dinamo Brindisi torna al PalaZumbo per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Alle ore 18:00 i biancazzurri affronteranno la Climaway Basket Monopoli in un vero e proprio big match: derby pugliese d’alta classifica che mette in palio punti pesantissimi nella corsa ai vertici.

La Dinamo arriva alla sfida con entusiasmo e fiducia dopo il successo esterno conquistato nell’ultima giornata sul campo di Rende. Una vittoria costruita con cuore e grinta, maturata al termine di una rimonta importante dopo lo svantaggio in doppia cifra accusato nel primo quarto. Due punti che hanno permesso ai brindisini di salire a quota 28 in classifica, conquistando il quarto posto in solitaria e rilanciando con forza le proprie ambizioni.

L’avversario – Di fronte ci sarà una Monopoli quinta a 24 punti, ma con una gara da recuperare, ulteriore segnale dell’equilibrio che regna nelle zone nobili della graduatoria. La formazione monopolitana si presenta rinnovata rispetto alla gara d’andata dopo l’esonero di coach Ponticiello e l’affidamento della squadra al vice Savarese. Cambiamenti anche nel roster, con l’innesto del serbo Dincic, chiaro segnale delle alte ambizioni del club, e l’arrivo dell’ultimo acquisto Sirakov. La Climaway è squadra profonda, strutturata e con molteplici soluzioni offensive. Punto di riferimento è lo sloveno Nejc Zupan, miglior realizzatore con 16,5 punti di media e un solido 32% dall’arco. In doppia cifra anche Savoldelli e Spatti, entrambi oltre gli 11 punti a partita, con Savoldelli capace di distribuire anche 4 assist di media. Dalla panchina e nelle rotazioni, Monopoli può contare su elementi di sostanza come Mastroianni, El Agbani e Calisi, a conferma di un organico lungo e competitivo.

Tutti gli ingredienti, dunque, per una sfida di altissimo livello: un derby che vale prestigio, classifica e morale. Al PalaZumbo servirà il calore del pubblico delle grandi occasioni per spingere la Dinamo in una gara che si preannuncia intensa, combattuta e decisiva per il prosieguo della stagione.

Arbitri dell’incontro: Buonasorte Francesco di Manfredonia (Fg) – Conforti Matteo di Matera

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi