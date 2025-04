Valtur Brindisi e Urania Milano si sfideranno in occasione dell’ultima giornata di regular season di Serie A2, incrociando i propri destini in ottica del rush finale per stabilire il tabellone dei play-in e play-off.



Nel match di andata del 14 novembre 2024, Brindisi venne sconfitta al PalaLido Allianz Cloud di Milano con il punteggio finale di 74-63. Un match condizionato dalle assenze, numerose in casa biancoazzurra dai lungodegenti Ogden e Vildera a cui si aggiunse nelle ultime ore quella di De Vico. Top scorer dell’incontro Ivan Almedia con 17 punti, quattro uomini in doppia cifra per Milano: Cesana-Gentile-Maspero-Cavallero



Palla a due in programma domenica 27 aprile alle ore 18:30 al PalaPentassuglia di Brindisi.

Biglietti in vendita a partire da €14 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.



Ex della partita: Alessandro Gentile, arrivato in corsa durante la stagione 2021/22 autore di tredici presenze in biancoazzurro di cui nove partite in doppia cifra realizzativa; Gianmarco Leggio, nato a Mesagne a pochi chilometri da Brindisi, ha partecipato ai campionati giovanili con la NBB debuttando anche in prima squadra in Serie A nella stagione 2013/14 in occasione delle partite casalinghe contro Varese e Cremona; Kevin Ndzie, di proprietà biancoazzurra e ceduto in prestito dal mese di gennaio all’Urania Milano fino al termine della stagione



Le parole del coach Valtur Brindisi, Piero Bucchi: “Il nostro compito sarà quello di offrire una buona prestazione contro una buonissima squadra, esperta e talentuosa. A fine partita tireremo le somme e vedremo la nostra posizione finale in classifica che terrà conto di numerose situazioni di squadre a pari punti racchiuse con pochissimo distacco dopo un campionato estremamente equilibrato e difficile, con alti e bassi che hanno caratterizzato l’andamento di quasi tutti i team”.



La partita sarà trasmessa domenica 27 aprile in diretta alle ore 18:30 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi